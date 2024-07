Zur Berichterstattung über die Kreiskliniken vom 29. Juni.

Außer Spesen nichts gewesen. Da wird eine teure Beratungsfirma engagiert, die dann kundtut, was schon vor Jahren angeregt wurde, nämlich eine Spezialisierung der einzelnen Kliniken (zum Beispiel Gynäkologieschwerpunkt in Illertissen und so weiter). Doch Prestigedenken haben dies verhindert mit dem Ergebnis, das wir heute haben. Eine Kooperation mit der Uni Ulm Fehlanzeige. So sind Jahre vergangen und nun wird das als erfolgreicher Konsens verkauft. Ich stimme Herrn Hinzpeter voll zu, wenn er fragt, warum sowas nicht früher angestrebt wurde, wenn das so effektiv sein soll. Die Umsetzung bis Ende 2025 Illusion, denn die Kliniken im Umkreis haben sich längst anders orientiert (Krumbach gehört zum Beispiel nach Günzburg). Für mich komplettes Versagen der Kreispolitik in Sachen Gesundheit.