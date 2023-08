Warum wird das barrierefreie Gleis nicht so oft benutzt?

Zum Bericht "Der Bahnhof in Senden ist jetzt auch offiziell barrierefrei" vom 11. August und den Leserbriefen dazu:

Ich kann den Leserbriefschreibern zu diesem Bericht nur recht geben. Außerdem wundert mich doch sehr, dass das barrierefreie Gleis eins so gut wie gar nicht benutzt wird. Ich denke mal, das wäre doch schon eine klare Verbesserung. Zudem müsste man die Müllhalde (Bahnsteig Gleis zwei und drei) und die oft defekten und verdreckten Aufzüge nicht mehr so oft benutzen. Denn auch ein noch so schönes neues Bahnhofsumfeld kann diese Probleme so nicht lösen.