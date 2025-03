Sterben, Begleitung, Trauer: Was man in einem Letzte-Hilfe-Kurs alles lernt

Einen Erste-Hilfe-Kurs haben die meisten von uns schon irgendwann einmal besucht – um anderen Menschen in Notfallsituationen helfen zu können. Es gibt aber auch Letzte-Hilfe-Kurse, etwa am Hospiz in Ulm. Sie vermitteln Tipps im Umgang mit sterbenden Menschen. Und auch das Thema Trauer spielt eine wichtige Rolle. Erst kürzlich haben wieder rund 15 Menschen aus Ulm, Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis an solch einem Kurs teilgenommen. Viele von ihnen pflegen Angehörige oder haben es bereits getan.

