Ulm/Neu-Ulm Lichterserenade, Schwörkonzert, Rock am Petrus: Die Fotos vom Schwör-Samstag

Viel Applaus überall: in der Pauluskirche beim Schwörkonzert, bei der Lichterserenade auf der Donau sowie bei Rock am Petrus auf dem Petrusplatz. Unsere Fotos vom Schwör-Samstag in Ulm und Neu-Ulm.