Kuriose Zollkontrolle: Mann schmuggelt 4444 Kleiderbügel

Bei diesem Fund waren selbst die Beamten des Zolls verwundert. Ein 52-Jähriger ist auf der Autobahn mit 4444 illegal eingeführten Kleiderbügeln erwischt worden.

Dass Zigaretten und Alkohol begehrte Schmuggelgüter sind, ist bekannt. Bei diesem Fund in einem polnischen Transporter waren selbst die Beamten verwundert: Bei einer kuriosen Zollkontrolle ist ein 52-Jähriger mit 4444 illegal eingeführten Kleiderbügeln erwischt worden. Der Mann hatte die Ware plus einer gebrauchten Bandschleifmaschine in der Schweiz gekauft, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Ulm von Donnerstag.

Bei der Kontrolle seines Wagens auf der A96 bei Sigmarszell (Kreis Lindau) vor zwei Wochen, sei ein Bußgeld von insgesamt 1500 Euro verhängt worden. Die Summe ergäbe sich durch 1000 Euro Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer und 500 Euro Geldbuße, erklärte ein Sprecher des Zolls. Das Zünglein an der Waage seien allerdings nicht die 4444 Kleiderbügel gewesen, sondern die Bandschleifmaschine. Die Beamten hätten bei dem Gerät einen Gebrauchswert von 5000 Euro ermittelt. Der Mann habe keine Rechnung für die Ware vorlegen können.

Wein, Sekt, Schnaps und Zigaretten fanden jene Zöllner dann aber Tage später doch noch in einem Kleintransporter aus Moldawien, den sie an der B31 in Höhe Rickatshofen, ebenfalls im Kreis Lindau überprüften. Der 69-jährige Fahrer sei als Paketkurier mit über 200 Sendungen auf dem Weg nach Spanien gewesen. In einigen dieser Pakete hätten sich die Genussmittel, darunter 35 Liter Alkohol, 230 Liter Wein und 600 Zigaretten befunden. Nach Zahlung von 1020 Euro Abgaben und Strafsicherheit trat der Moldawier die Weiterfahrt an. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt, heißt es in der Mitteilung. (AZ/dpa)