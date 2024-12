Schwerer Unfall nahe Blaustein: Linienbus weicht aus und kippt im Graben um

Am Sonntagabend ist nahe Blaustein ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der Busfahrer wurde schwer verletzt, Fahrgäste waren nicht im Bus.

Kurz vor sechs Uhr abends war der Bus vom Blaubeurer Stadtteil Sonderbuch kommend kurz vor dem Blausteiner Stadtteil Wippingen unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve kam der zweiachsige Linienbus nach rechts in Bankett, geriet immer weiter von der Fahrbahn weg und nach rund einhundert Metern kippte der Bus an einem Beton-Krötenschutz auf der rechten Seite und rutschte noch einige Meter weiter. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Den Angaben des Busfahrers zufolge soll er nach wohl einem entgegenkommenden Bus ausgewichen sein. Der Schaden wird auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt.

Nahe Ulm: Busfahrer bei Blaustein schwer verletzt

Der Busfahrer konnte sich selbst über eine Dachluke aus dem Fahrzeug retten. Ersthelfer der Blausteiner Helfer-vor-Ort-Gruppe übernahmen die Erstversorgung bevor Rettungswagen und Notarzt an der Unfallstelle eintrafen. Mit schweren Verletzungen wurde der Busfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Blaustein war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Da kein Kraftstoff auslief, konnte sich die Feuerwehr auf das Ausleuchten der Unfallstelle für die Unfallermittlungen der Polizei beschränken und die Straße für mehrere Stunden zu sperren. Ein Bergungsunternehmen richtete den Bus mit einem Mobilkran wieder auf und brachte ihn in eine Werkstatt.