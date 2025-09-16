Flohmarkt, Kunst und Tombola für den guten Zweck 

Am kommenden Samstag, 20. September, lädt der Lions Club Ulm/Neu-Ulm von 10 bis 16 Uhr ins Ulmer Kornhaus zum traditionellen Lions-Markt ein. Hinter dem beliebten Flohmarkt verbirgt sich weit mehr als nur der Verkauf bunter Fundstücke: Seit seinem Debüt im Jahr 1981 engagieren sich die Clubmitglieder jährlich gemeinsam mit ihren Familien und Freunden ehrenamtlich für Organisation, Aufbau und Ablauf der traditionsreichen Benefizveranstaltung. Sämtliche Erlöse kommen regionalen Projekten zugute – diesmal der Wasserwacht Neu-Ulm und der Vesperkirche Ulm.

Neben klassischen Gebrauchsgegenständen, Technik-Equipment, typischen Trödelmarktartikeln und mit großem Engagement zusammengetragenen Raritäten und Kunst, haben die Mitglieder ein breites Angebot an gut erhaltener Kleidung, Taschen, Schuhen und Spielwaren für den Markt im Kornhaus zusammengetragen. Handgemachte kulinarische Spezialitäten und ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein runden das Event ab. Ein Höhepunkt ist die große Tombola, bei der in diesem Jahr eine spektakuläre Ballonfahrt für zwei Personen über die Region als Hauptpreis verlost wird.

In diesem Jahr profitieren die Ulmer Vesperkirche und die Wasserwacht Neu-Ulm von den Erlösen. Das Geld soll gezielt in die Anschaffung einer Rettungsdrohne investiert werden, um die regionalen Einsatzmöglichkeiten der Wasserwacht nachhaltig zu verbessern. (AZ)