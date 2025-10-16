Verein KulturDach hat sich aufgelöst

Icon vergrößern Florian Stern und Thomas Dietrich. Foto: Günter Stiffel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Florian Stern und Thomas Dietrich. Foto: Günter Stiffel

Mit einem kleinen Buffett sowie musikalischer und literarischer Unterhaltung bedankte sich das KulturDach bei seinen Unterstützern. Der Verein hat sich aufgelöst, da sein Zweck, ein soziokulturelles Zentrum im ehemaligen Offizierscasino in Neu-Ulm zu betreiben, nicht mehr besteht. Die Vorsitzende, Christina Richtmann bedankte sich bei den Mitgliedern und allen weiteren Unterstützern und Unterstützerinnen. „Vielleicht treten einige von euch jetzt dem KulturCasino bei, dieser Verein agiert weiterhin erfolgreich." Gute Stimmung war im Haus der Nachhaltigkeit bei "Loriot" (im Bild Thomas Dietrich und Florian Stern) und tollen Songs von Monopop. Mit Walter Spiras „Gute Nacht, Freunde" klang der Abend aus.

