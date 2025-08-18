Literaturgarten bei Blumen Weimar: Literarische Einblicke und Leseempfehlungen

Inmitten der verträumten Garten- und Gewächshauskulisse des Refugiums wurde es am vergangenen Wochenende wieder literarisch. Auf dem kleinen Tischchen auf der Bühne stapelten sich die Bücher schon ehe es losging mit dem Literaturschwatz zwischen dem Elchinger Autor und Verleger Florian L. Arnold und dessen Berufskollegen Jorghi Poll. Letzterer war aus Wien angereist, um seinen Verlag Edition Atelier vorzustellen, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, besondere Texte, Themen und Autoren vor dem Vergessen zu bewahren. Poll erzählte von seiner Arbeit mit Büchern und wie er beinahe den Enkel von Ernest Hemingway kennengelernt hatte.

