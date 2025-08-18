Literaturgarten bei Blumen Weimar: Literarische Einblicke und Leseempfehlungen

Icon Menü
Finningen

Im Literaturgarten bei Blumen Weimar plaudert der Wiener Verlager Jorghi Poll aus dem Nähkästchen. Ein Literaturschwatz mit vielen neuen Leseempfehlungen.
Von Franziska Wolfinger
    Der Elchinger Autor und Verleger Florian L. Arnold im Gespräch mit Jorghi Poll. Es geht um die Liebe zur Literatur, Bücher und die Arbeit seines Verlags Edition Atelier.
    Der Elchinger Autor und Verleger Florian L. Arnold im Gespräch mit Jorghi Poll. Es geht um die Liebe zur Literatur, Bücher und die Arbeit seines Verlags Edition Atelier. Foto: Franziska Wolfinger

    Inmitten der verträumten Garten- und Gewächshauskulisse des Refugiums wurde es am vergangenen Wochenende wieder literarisch. Auf dem kleinen Tischchen auf der Bühne stapelten sich die Bücher schon ehe es losging mit dem Literaturschwatz zwischen dem Elchinger Autor und Verleger Florian L. Arnold und dessen Berufskollegen Jorghi Poll. Letzterer war aus Wien angereist, um seinen Verlag Edition Atelier vorzustellen, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, besondere Texte, Themen und Autoren vor dem Vergessen zu bewahren. Poll erzählte von seiner Arbeit mit Büchern und wie er beinahe den Enkel von Ernest Hemingway kennengelernt hatte.

