Livetalk im Theater mit Bernadette Schoog und Harald Schmidt

Ulm

Entertainer Harald Schmidt und Moderatorin Bernadette Schoog geben ein talkintensives Gastspiel am Theater Ulm. Ihre Plauderei über Persönliches und Politik unterhält bestens.
Von Dagmar Hub
    Harald Schmidt und Bernadette Schoog talken im ausverkauften Ulmer Theater über dies, das und Politik.
    Harald Schmidt und Bernadette Schoog talken im ausverkauften Ulmer Theater über dies, das und Politik. Foto: Dagmar Hub

    Harald Schmidt mag erarbeitete Programme nicht. Wiederholung langweilt ihn. Insofern bot der Abend im Theater Ulm dem Latenight-Talker (trotz frühem Beginn um 19 Uhr!) reichlich Gelegenheit, die Show mit Persönlich-Regionalem zu spicken, wurde der Entertainer doch vor gut 68 Jahren in Neu-Ulm geboren und verbrachte später viel Zeit bei Besuchen in der Kasernstraße, wo die Großeltern wohnten, „gegenüber der Eisdiele Bauer“.

