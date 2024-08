Liveticker: Die Rückkehr der Ulmer Spatzen in die 2. Bundesliga

In Ulm und um Ulm herum ist Vorfreude gewaltig: Der SSV Ulm 1846 Fußball kehrt zurück in die 2. Fußball-Bundesliga. Das erste Saisonspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle vor heimischer Kulisse am Sonntag (4. August) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Donaustadion. Wir sind für Sie vor Ort - vor, während und nach dem Spiel - und berichten hier im Live-Ticker.

