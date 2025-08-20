Vermeintlicher Lkw-Brand auf der A8 entpuppt sich als Reifenplatzer

Fast 30 Elchinger Feuerwehrleute haben sich am Mittwochmittag auf den Weg zur Autobahn 8 gemacht, um einen gemeldeten Lkw-Brand zu löschen. Vor Ort gab es dann schnell Entwarnung, es war ein Reifen geplatzt.

Kurz nach 12 Uhr geht bei der Feuerwehr-Leitstelle ein Notruf ein

Kurz nach 12 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr-Leitstelle ein, die dann neben der Feuerwehr auch den Rettungsdienst und die Autobahnpolizei alarmierte. Nach den Erkenntnissen der Polizei war ein Lkw-Gespann auf dem Weg Richtung München, als unmittelbar hinter dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen an der Hinterachse des Anhängers der rechte Reifen platzte. Durch die Wucht wurde auch ein Teil des seitlichen Unterfahrschutzes nach außen gedrückt. Vom geplatzten Reifen löste sich die Lauffläche komplett ab und blieb auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn liegen. Zahlreiche weiter Reifenteile verteilten sich auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen auf einer Strecke von fast 200 Metern. Der Lkw-Fahrer konnte Lastwagen und Anhänger sicher auf dem Standstreifen abstellen.



Die Feuerwehr kontrollierte den Anhänger auf eine mögliche Überhitzung, doch die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Zusätzlich räumten die Feuerwehrleute die Reifenteile von der Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen wurde vorübergehend gesperrt. Bevor die Feuerwehrleute wieder abrückten, erklärten die beiden Polizisten der Autobahnpolizei und der Einsatzleiter der Feuerwehr dem sichtlich überforderten Berufskraftfahrer, wie das Warndreieck auseinander geklappt wird und wo es aufgestellt wird: Auf Autobahnen 100 bis 150 Meter vor der Gefahrenstelle und nicht auf der Durchgangsfahrbahn, um nicht eine zusätzliche Gefahr zu schaffen.



Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Reifen und machte das Lkw-Gespann wieder fahrfähig, es kam rund zwei Stunden lang zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. (AZ)



