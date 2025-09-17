Lastwagen rammt Auto auf der B10

Viel kaputtes Blech gab es am Dienstagnachmittag in der Nähe des Dietrich-Theater auf der Europastraße in Neu-Ulm. Kurz nach 16 Uhr waren im Feierabendverkehr zahlreiche Fahrzeuge unterwegs, darunter auch ein 25-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Bundesstraße 28 unterwegs war. Kurz vor der Ausfahrt in die Grete-Weiser-Straße und zum Kino musste der Mann verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer eines Lastwagens dahinter bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der hoch gebaute Baustellen-Kipper krachte mit seinem vorderen Rammbügel auf die Heckklappe des Opel Kombi und drückte sie massiv ein.

Die Rettungskräfte gingen von einem schweren Unfall aus

Weil die Kollision beim Notruf offenbar drastisch geschildert wurde, ging die Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstelle von einem schweren Verkehrsunfall aus. Deshalb wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, auch um eingeklemmte Personen befreien zu können. Da ein Lastwagen am Unfall beteiligt war, wurde zudem das Technische Hilfswerk automatisch mitalarmiert, um mit schwerem Gerät unterstützen zu können.

Die Fahrzeuginsassen wurden nicht eingeklemmt

Als die ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle eintreffen, entspannte sich die Lage sofort. Der 25-jährige Autofahrer und seine 22-jährige Beifahrerin waren nicht eingeklemmt und konnten das Auto selbst verlassen. Sie wurden nach einer Untersuchung vor Ort mit zwei Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Feuerwehrleute schoben den Opel in die Grete-Weiser-Straße, der Lastwagen blieb fahrfähig. Die Feuerwehr reinigte noch die Fahrbahn von Trümmern und Glasscherben, währenddessen konnte bereits der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 7 000 Euro an.