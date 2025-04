Kollegium der Wirtschaftsschule zu Gast beim Bayerischen Wirtschaftsschultag in Rosenheim

Lehrerinnen und Lehrer der Städtischen Wirtschaftsschule Senden (WiSS) besuchten den 18. Tag der Bayerischen Wirtschaftsschulen in Rosenheim. Die Veranstaltung begann mit einem zweistündigen Festakt, bei dem Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunal- und Landespolitik, dem Kultusministerium und weiterer schulischer Verbände in ihren Reden Worte an das Publikum richteten.

Fünfte Jahrgangsstufe erwünscht

In allen Reden wurde die nachhaltige Arbeit der bayerischen Wirtschaftsschulen gelobt und deren künftige Weiterentwicklung, vor allem eine flächendeckende Einführung der fünften Jahrgangsstufe, gewünscht.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen konnten die Besucher des Wirtschaftsschultages zwischen vielen interessanten und lehrreichen Work- und Infoshops wählen, um aktuelle Themen rund um die Wirtschaftsschule mit Lehrkräften der anderen rund 80 bayerischen Wirtschaftsschulen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und sich zu Themen wie „Umgang mit KI im Unterricht“, „Neues aus den Modulen“ oder „Übergangsmanagement Grundschule/Wirtschaftsschule“ fortzubilden.

Neue Ideen und Impulse

Die mitgereisten Lehrkräfte der WiSS nutzten ihren freien Samstag, um neue Ideen und Impulse mit nach Senden zu bringen, wovon die Städtische Wirtschaftsschule nur weiter profitieren wird.

