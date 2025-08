Lok kracht gegen Sprinter: Zugstrecke zwischen Neu-Ulm und Senden stundenlang blockiert

Weil ein unachtsamer Handwerker sein Fahrzeug zu dicht an einem Bahngleis in Neu-Ulm geparkt hatte, konnten am Freitag zwei Stunden lang keine Züge auf der Illertalbahn zwischen Neu-Ulm und Senden verkehren.

Gegen 10.30 Uhr war eine Rangierfahrt mit mehreren offenen Güterwaggons in Neu-Ulm unterwegs, um Schrott abzuholen. Von der Bahnstrecke Ulm-Senden fuhr der Zug über ein Anschlussgleis parallel zur Industriestraße. Dort parkte ein 36-Jähriger seinen Kleintransporter direkt neben dem Gleis, die rechten Räder standen bereits im Gleisschotter. Als die Rangierlok aus einer Linkskurve kam und vorbeifuhr, wurde der Spiegel am Auto abgerissen und einige Schrammen im Lack hinterlassen. Der Lokführer stoppte sofort und verständigte die Polizei.

Die letzten Waggons der Rangierfahrt standen noch auf dem Gleis der Illertalbahn und blockierten diese. Ein Regionalzug von Senden Richtung Ulm musste seine Fahrt in Gerlenhofen beenden. Mehrere Dutzende Fahrgäste mussten auf Ersatzbusse umsteigen. Züge von Ulm Richtung Süden fuhren erst gar nicht in Ulm ab.

Die Bahn organisierte eine zweite Rangierlok, die die nach hinten überstehenden Waggons wegschleppen sollte, um die Bahnstrecke wieder freizubekommen. Zwischenzeitlich hatten die Polizisten an der Unfallstelle durch Befragungen in der Nachbarschaft den Fahrer des falsch geparkten Autos gefunden. Nachdem er sein Fahrzeug weggefahren hatte, konnte auch der Zug wegbewegt und die Illertalbahn wieder freigegeben werden.

An der Rangierlok entstand nur geringer Schaden durch Farbabrieb, am Kleintransporter ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Gegen den Falschparker ermittelt die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.