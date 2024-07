Steffen Kohnert will sich mit 57 Jahren einen Traum erfüllen. Er war schon Landschaftsgärtner und Lastwagenfahrer. Jetzt will er die Ausbildung zum Lokführer machen. „Das ist für mich der absolute Traumjob“, sagt er. Wie gut für ihn, dass in Ulm ein neuer Ausbildungsstandort für angehende Lokführer eröffnet.

