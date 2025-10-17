Icon Menü
Lonsee: 27-jähriger Graffiti-Sprayer soll Schaden von 10.000 Euro verursacht haben

Lonsee

27-jähriger Graffiti-Sprayer soll Schaden von 10.000 Euro verursacht haben

Seit Mitte Juni häuften sich die Fälle im Stadtgebiet. Mithilfe von Zeugen konnte die Polizei jetzt einen Verdächtigen ermitteln.
    Durch Graffiti ist in Lonsee ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.
    Durch Graffiti ist in Lonsee ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Foto: Tobias Felber, dpa (Symbolbild)

    Ein 27-Jähriger soll in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) durch rund 20 Graffitis einen Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro verursacht haben. Wie die Polizei mitteilt, seien seit Mitte Juni einige Anzeigen wegen Graffiti im Stadtgebiet aufgelaufen. Anhand von Zeugenhinweisen sei es nun gelungen, einen 27-jährigen Tatverdächtigen aus Lonsee zu ermitteln.

    Bei einer Wohnungsdurchsuchung vergangener Woche fanden die Beamten über 100 Spraydosen sowie weiteres belastendes Beweismaterial. Der Tatverdächtige zeigte sich bei einer Vernehmung einsichtig und räumte die Sachbeschädigungen durch Graffiti ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

