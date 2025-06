B10 nach Unfall gesperrt: Lkw und Sprinter krachen zusammen

Auf der B10 bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei war es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß eines Lkw mit einem Sprinter gekommen. Das Ausmaß stellte sich jedoch weniger schlimm heraus als zunächst angenommen. Lediglich der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 8.45 Uhr war der Mann mit seinem Sattelzug zwischen den Lonseer Ortsteilen Luizhausen und Ursprung in Richtung Geislingen unterwegs. Auf gerader Strecke geriet aus noch unbekannter Ursache ein entgegenkommender Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und streifte den Sattelzug. Auf kompletter Länge rutschte der Kleintransporter an dem Lkw entlang, dabei wurde auch der Außenspiegel der Sattelzugmaschine durch die Seitenscheibe in das Führerhaus hineingeschlagen. Der Lkw-Fahrer wurde dadurch an der Schläfe verletzt. Der Unfallverursacher in einem Kleintransporter mit Kofferaufbau blieb unverletzt.

Je ein „Helfer vor Ort“ des DRK Lonsee und des DRK Amstetten waren als Erste vor Ort und versorgten die beiden Lkw-Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach einer Wundversorgung beim Lkw-Fahrer entschieden sich beide Unfallbeteiligte, an der Unfallstelle zu bleiben.

Auf rund 50 Metern war die B10 mit Trümmerteilen des Außenspiegels und weiterer Fahrzeugteile übersät. Zwei Lkw-Fahrer, die hinter der blockierenden Unfallstelle standen, griffen in Absprache mit der Polizei zum Besen und begannen mit der Fahrbahnreinigung bis zum Eintreffen der Feuerwehr Lonsee. Die Feuerwehrleute mussten auch zahlreiche Glassplitter aus dem Führerhaus des Lkw herauslegen, damit der beschädigte Lastwagen auf einen nahegelegenen Parkplatz gefahren werden konnte.

Bis zur Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße rund eine halbe Stunde blockiert, anschließend leitete die Polizei den Verkehr über eine Fahrspur wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

