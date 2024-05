Traktor geht in Flammen auf: Brand verursacht Schaden von 50.000 Euro

Bei Lonsee kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Für die Brandursache hat die Polizei bereits eine Vermutung.

Rund 50.000 Euro Schaden ist am Montag bei einem Brand bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in Halzhausen gegen 12 Uhr ein Traktor in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Verletzt wurde niemand. (AZ)