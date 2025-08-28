Lost Place Muna: Auf Spurensuche im Wald der kaputten Bunker

Herbert Walk war schon einmal her, aber das ist lange her. Da war er junger Berufssoldat und damals am Fliegerhorst in Leipheim stationiert. Es war die Zeit Ende der 1970er Jahre, als in Deutschland die Furcht vor Anschlägen der RAF umging. Dies war der Grund, warum ihn sein Dienstherr zusammen mit einem Kameraden regelmäßig bei Nacht in einen nahe gelegenen dunklen Wald voller Bunkerruinen beorderte, wenn sie Wachdienst hatten. „Da war mir schon ziemlich mulmig zumute“, erinnert sich Walk an diese Zeit und diesen speziellen Auftrag zurück.

Im Boden der Muna steckt immer noch Sprengstoff

Den Klassenhart, den er als junger Bursche in Diensten der Bundeswehr zu durchstreifen hatte, war das weitläufige und unübersichtliche Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt östlich von Straß, landläufig unter dem Kürzel Muna bekannt. Walk, seit nunmehr 41 Jahren in der Vöhringer Kommunalpolitik engagiert und Zweiter Bürgermeister der Stadt, ist nun erstmals wieder an diesen ungewöhnlichen Einsatzort zurückgekehrt. Schilder warnen weiterhin vor Gefahr an diesem besonderen Lost Place. Die RAF ist zwar längst Geschichte, die Bedrohung durch Munition im Boden aber nicht völlig ausgeräumt. Gut also, dass mit Reinhard Künzel und Hans Mayr zwei Kenner des Areals die Führung übernehmen.

Walk erhofft sich eine Auffrischung seiner längst verblassten Erinnerungen, die sich auf kaum mehr als den erhöhten Adrenalinspiegel bei den damaligen Streifen-Touren per Kübelwagen reduzieren. Es war jedes Mal schon stockduster, mit ihren Taschenlampen suchten sie die Bunker ab und leuchteten durch Löcher ins Innere. Wären sie in einen Hinterhalt geraten, „hätten sie uns schnell weggeballert“, da gibt sich Walk keinen Illusionen hin.

Die Bunker dienten zu Muna-Zeiten ursprünglich als Munitionshäuser, es gab 80 größere mit einer Lagerfläche von 200 Quadratmetern und zwölf kleinere. Bis heute stößt man auf sie und ihre Überreste auf Schritt und Tritt. Die meisten von ihnen wurden nach dem Krieg gesprengt. Sie waren nutzlos geworden, der verbaute Stahl aber begehrter Rohstoff. Weit verstreute Betonbrocken zeugen von der Wucht der Detonationen. Bei anderen flog lediglich das Dach weg, einige der Bauten sind sogar noch weitgehend intakt. Lost Places, die bereits wieder „Mauerspechte“ anziehen, wie Künzel sorgenvoll feststellt. Sie schlagen Löcher in die Mauern, die das Betreten der lädierten Reste verhindern sollen.

Reinhard Künzel versteht sich als Warner. Später wird er noch vom ätzenden Riesenbärenklau warnen, der an einigen lichten Stellen wuchert und vor offenen Schächten im Waldboden, die Teil der ausladenden Muna-Infrastruktur waren. 186 Hektar ist das Areal groß, was 260 Fußballfeldern entspricht. Hochgezogen wurde die Muna, die am 1. November 1939 – also kurz nach Kriegsbeginn mit dem Überfall auf Polen – in Betrieb ging, in rekordverdächtigem Tempo von weniger als drei Jahren. Sie war eines der Elemente, die der NS-Staat für seine längst vorbereiteten Angriffs- und Vernichtungskriege benötigte. Produziert wurde hier Munition im großen Maßstab.

Bis zu 2000 Menschen schafften auf dem Muna-Gelände

Die im Wald versteckte und damit gut getarnte „Anstalt“ hatte einen eigenen Eisenbahnanschluss. Munition für die Handfeuerwaffen von Infanterie und Pionieren zählte ebenso zu ihrem explosiven Portfolio wie mannsgroße Geschosse für die Artilleriegeschütze größten Kalibers. Auch eine Hülsenreinigungsanlage zur Wiederaufbereitung gab es, ebenso ein Frauen- und ein Männerlager. 1943 kam ein streng vom Rest abgeschirmter Sonderbereich hinzu, der mit dem Raketen-Programm der „Wunderwaffe“ V2 in Zusammenhang stand. Was sich genau dort abspielte, dazu besteht noch Forschungsbedarf.

2000 Menschen schufteten dort zur Hoch-Zeit des Werks, das eine Welt für sich bildete mit regulären zivilen und militärischen Beschäftigten, dienstverpflichteten „Arbeitsmaiden“ im Rahmen des „Reichsarbeitsdiensts“. Im Laufe des Krieges kamen immer mehr Zwangsarbeiter aus von der Wehrmacht besetzten Ländern hinzu.

Immer wieder verweist Künzel im Laufe der großen Runde auf ältere Bäume. Eine Besonderheit sind sie deshalb, als sie das Inferno der Bombardierung der Muna im April 1945 und die nachfolgende Sprengung der noch intakten militärischen Anlagen durch die Wehrmacht überstanden hatten.

Die Nutzungsgeschichte des Geländes ist 1945 nicht zu Ende. 1951 richtete die US-Army darauf ein Übungsgelände ein, später kam ein Mobilmachungsstützpunkt der Bundeswehr hinzu. Walk hat noch vage Erinnerungen an ein Gebäude mit Verladerampe, das aber offenbar nicht mehr besteht. Als er als junger Oberfeldwebel hier zugange war, war der nachgewachsene Wald noch viel niedriger, was die schließlich offenbleibenden Erinnerungslücken erklärt.

Drohte der Einflugschneise des des Leipheimer Flughafens Gefahr?

Doch wovor wollte sich die Bundeswehr eigentlich schützen? Walk erklärt, dass direkt über dem Gelände die Einflugschneise des Leipheimer Fliegerhorsts lag. Befürchtet worden sei eine Attacke von unten, womit auch immer. Terrorabwehr, Furcht und Hysterie gingen damals bruchlos ineinander über. Nach Walks Einsätzen im dunklen Wald folgte die Zeit der Nato-Nachrüstung mit Pershing-II-Raketen, die hier ebenfalls eine Geschichts-Spur hinterließen. Das Gelände war nun ein temporärer Stützpunkt für mobile Einsatzübungen.

Am Ende des Rundgangs liegt, was sonst, ein Bunker. Einer, den eine tragisch-komische Geschichte umweht, die Künzel nun anbringt. Hier hatte sich bis zur Vertreibung Anfang der 1950er Jahre ein Strasser mit seiner Familie eingerichtet, genannt „der Bunker-Willi“, der später Wirt im örtlichen „Römerhof“ wurde. Die 200 Quadratmeter Wohnfläche, die allerdings fensterlos waren, reichten ihm offenbar nicht aus, weshalb er auf die Bunker-Kuppe einen Neubau setzte. Übrig geblieben ist davon – nichts, noch nicht einmal ein Foto.