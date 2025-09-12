„Love Scamming“: Liebesbetrüger geben sich als Elon Musk aus, um ihre Opfer abzuzocken

Beim Weihnachtsessen mit Bekannten blieb an jenem Abend der Bissen im Hals stecken: Eine Frau aus dem Raum Ulm zeigte vor den am Tisch Sitzenden, dass sie via Facebook in Kontakt mit Elon Musk sei, und schwärmte, dass der amerikanische Milliardär in sie verliebt sei, zeigte Ringe vor, die er ihr schenken wolle. Ein Dreivierteljahr später ist in der Familie nichts mehr, wie es war: Die Frau wurde Opfer von Love-Scamming-Betrügern. Sie hatte im Glauben an die Liebe des amerikanischen Unternehmers die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht.
