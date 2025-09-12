Icon Menü
„Love Scamming“: Wenn Betrüger sich als Elon Musk ausgeben

Ulm

„Love Scamming“: Liebesbetrüger geben sich als Elon Musk aus, um ihre Opfer abzuzocken

Kriminelle knüpfen übers Internet Kontakt zu ihren Opfern und bauen eine vermeintliche Liebesbeziehung auf. Dann verlangen sie Geld, wie ein Ulmer Fall zeigt.
Von Dagmar Hub und Michael Ruddigkeit
    Beim „Love Scamming“ gaukeln Betrüger ihren Opfern Liebe vor, um sie abzuzocken. Dabei geben sie sich zum Teil als Prominente aus, zum Beispiel als der amerikanische Milliardär Elon Musk.
    Beim „Love Scamming“ gaukeln Betrüger ihren Opfern Liebe vor, um sie abzuzocken. Dabei geben sie sich zum Teil als Prominente aus, zum Beispiel als der amerikanische Milliardär Elon Musk. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Beim Weihnachtsessen mit Bekannten blieb an jenem Abend der Bissen im Hals stecken: Eine Frau aus dem Raum Ulm zeigte vor den am Tisch Sitzenden, dass sie via Facebook in Kontakt mit Elon Musk sei, und schwärmte, dass der amerikanische Milliardär in sie verliebt sei, zeigte Ringe vor, die er ihr schenken wolle. Ein Dreivierteljahr später ist in der Familie nichts mehr, wie es war: Die Frau wurde Opfer von Love-Scamming-Betrügern. Sie hatte im Glauben an die Liebe des amerikanischen Unternehmers die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht.

