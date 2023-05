30 tote Fische: Landratsamt hebt Badeverbot im Ludwigsfelder See auf

Die ersten Prüfungsergebnisse sind da: Das Landratsamt nimmt das Badeverbot für den Ludwigsfelder Baggersee zurück. Doch es bleiben offene Fragen.

Im Ludwigsfelder Badesee darf wieder geschwommen werden. Nachdem dort vor einer Woche einige Fischkadaver gefunden worden waren, hatte das Landratsamt Neu-Ulm für den See im Neu-Ulmer Ortsteil Ludwigsfeld ein Badeverbot ausgesprochen und vom Fischverzehr dringend abgeraten. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Untersuchung nach EU-Badewasserverordnung vor. Sie zeigen keine Auffälligkeiten. Warum beim Verzehr noch Vorsicht angebracht ist.

Tote Fische im Ludwigsfelder See: Badeverbot aufgehoben

Das Gesundheitsamt und das Veterinäramt des Landkreises gehen mittlerweile davon aus, dass die gefundenen Fische, allesamt große Karpfen in ähnlichem Verwesungszustand, auf natürliche Weise verendet sind. 2014 habe es bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben, teilt das Landratsamt mit. Auch damals sei es bei einem selektiven Fischsterben großer Karpfen geblieben, welche am ehesten durch die Wassererwärmung im Frühjahr an die Oberfläche aufgestiegen sein dürften.

Allerdings empfiehlt das Landratsamt weiterhin, auf den Verzehr von Fischen aus dem Ludwigsfelder Baggersee zu verzichten, da die Untersuchungsergebnisse auf Schwermetalle am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) noch ausstehen. Sollten diese ebenfalls unauffällig sein, steht auch dem Fischverzehr nichts mehr entgegen. (AZ)