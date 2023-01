Einbrecher stiehlt Bargeld aus Bäckerei und Metzgerei: Zeugen gesucht

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld bricht ein Unbekannter in ein Ladenlokal ein und flüchtet mit seiner Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In das gemeinsame Ladenlokal einer Bäckerei und Metzgerei in Ludwigsfeld ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen über die Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Memminger Straße. Aus dem Geschäft wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei Neu-Ulm sucht nach dem Einbruch Zeugen

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 erbeten. (AZ)