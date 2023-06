Mann verletzt sich bei Hechtsprung ins flache Wasser am Kopf

Vom Ufer des Ludwigsfelder Badesees springt ein Mann ins Wasser, Zeugen müssen den Verletzten wieder herausziehen. Auch ein Rettungshubschrauber kommt.

Bei einem Hechtsprung vom Ufer in den Ludwigsfelder See hat sich ein 46 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr am Kopf verletzt. Das Wasser sei an der Stelle nicht tief genug gewesen, berichtet die Polizei.

Andere Badegäste zogen den am Kopf verletzten Mann aus dem See, die Wasserwacht leistete Erste Hilfe. Auch ein Rettungshubschrauber landete im Naherholungsgebiet. Der 46-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)