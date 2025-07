Re-Start im Silberwald: Wirtshaus bei Ludwigsfeld öffnet nach plötzlicher Schließung wieder

Für viele, auch für Stammkunden, kam die Nachricht über die „dauerhafte“ Schließung des Wirtshauses Silberwald nahe dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld überraschend. Zu genauen Beweggründen hielt sich Gastronom Henry Glinka vor drei Wochen bedeckt, nannte „persönliche Gründe“ als Auslöser und bat im Gespräch mit unserer Redaktion darum, dass dies respektiert werde. Jetzt lässt der 44-Jährige über eine PR-Agentur vermelden, was sonst noch nirgends, weder auf der Webseite noch bei Facebook oder Instagram, steht: Das Wirtshaus Silberwald macht „nach einer kleinen persönlichen Auszeit“ schon am Mittwoch, 23. Juli, wieder auf.

In der Pressemitteilung lässt sich in etwa herauslesen, was Glinka dazu bewogen haben könnte, so plötzlich die Reißleine zu ziehen. Das Geschäft in der Gastronomie sei in den vergangenen Jahren beileibe nicht einfacher geworden, heißt es da. Der zweifache Familienvater hatte das Lokal im Juli 2020 übernommen. Neben Corona sei auch noch die Energiekrise hinzugekommen. „Für Energie mussten wir glatt das Dreifache bezahlen“, wird Glinka zitiert. Auch die Bezugspreise für Speisen und Getränke seien sprunghaft angestiegen, „geradezu explodiert“. Das eins zu eins an die Gäste weiterzugeben, gehe eigentlich nicht. Ein weiterer Aspekt: das Personal. Das sind bei ihm zwei festangestellte Mitarbeiter sowie für rund acht Aushilfskräfte. Die müssten gut bezahlt werden, sonst finde er niemand. Weil aber der Mindestlohn nach oben ging, seien auch hier die Kosten gestiegen.

Silberwald-Wirt Henry Glinka nervt die gewaltig gestiegene Dokumentationspflicht durch die Behörden

Was Henry Glinka aber wirklich nervt, sei die gewaltig gestiegene Dokumentationspflicht durch die Behörden. „Die Zeit dafür hat man eigentlich gar nicht und die bezahlt einem auch niemand, ganz im Gegenteil: in dieser Zeit kann ich keine Erträge erwirtschaften“, so Glinka. Wenn die neue Bundesregierung nicht schnell bürokratische Fesseln abschaffe, die Energie auf das europäische Mindestmaß senke, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 7 Prozent sinke, dann könne das für viele Gastronomen noch extrem schwierig werden, vermutet Glinka. Zumal die Gewerbesteuer für Gastro-Betriebe indes hoch bleibe.

Unterm Strich bleibe so zu wenig Geld übrig, zum Beispiel für Investitionen. Im Falle des Silberwaldes müsste beispielsweise in eine WLAN-Router-Antenne investiert werden, um eine Kartenbezahlung zu ermöglichen. Eine „vernünftige Verbindung“ in die Auwälder gebe es nämlich nicht. Auf absehbare Zeit sei im Lokal daher nur Barzahlung möglich. „Darüber haben sich verständlicherweise schon viele Gäste beklagt - aber die Telekom macht eben nichts dagegen, im Gegenteil, ich müsste für mehrere tausend Euro eine teure Anlage installieren lassen“, so Glinka, der die Gaststätte gepachtet hat.

Wirtshaus Silberwald in Ludwigsfeld hat jetzt am Montag und Dienstag Ruhetag

Die einen Gäste würden dort auf ihrem Pferd vorbeireiten, um einen Kaffee zu trinken, oder fahren mit einem Porsche-Oldtimer vorfahren. Und wieder andere - wohl die meisten - radeln mit „Drahteseln“ in den Silberwald. Für die PR-Agentur ist das Ganzjahreslokal mit seinen 80 Sitzplätzen innen und 400 draußen „schon so etwas wie Kulturgut“. Dass Henry Glinka den Silberwald wieder aufmacht, entspreche „eigentlich einem gesellschaftlichen Auftrag. Ohne den Silberwald würde der Region echt was fehlen“.

Mit der „Wiedereröffnung“ am Mittwoch wird sich jedoch auch etwas an den Öffnungszeiten ändern: Künftig will der 44-jährige Vater von zwei Kindern mehr Pausen für sich und sein Team sowie etwas mehr Zeit für die Familie reservieren, sprich: neben Montag ist auch dienstags Ruhetag. Glinka selbst war für unsere Redaktion am Dienstag telefonisch zunächst nicht zu erreichen. Eine Anfrage per E-Mail blieb unbeantwortet.