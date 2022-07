Frau wird am Badesee von Fußball getroffen – Spieler beginnen Schlägerei

Fußballspieler treffen am Ludwigsfelder Badesee mit ihrem Ball eine Frau mit Säugling. Zwei Männer stellen die Spieler daraufhin zur Rede und werden krankenhausreif geprügelt.

Aus einem Fußballspiel am Ludwigsfelder Badesee hat sich nach Angaben der Polizei am Sonntag 19.15 Uhr eine Schlägerei entwickelt, bei der zwei Männer von neun Unbekannten verprügelt wurden. Die Opfer wurden mit Abschürfungen, Prellungen und Rötungen am Oberkörper und am Kopf ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Geschädigten, ein 19- und ein 28-Jähriger, befanden sich mit ihren Familien auf der Liegewiese am See. In unmittelbarer Nähe spielten mehrere Jugendliche und Heranwachsende Fußball. Als deren Ball in Richtung der Familie flog und die Ehefrau traf, welche einen Säugling bei sich liegen hatte, stellten die beiden Männer die Fußballspieler zur Rede und forderten eine Entschuldigung. In der Folge kam es zunächst zu einem Streit. Dann schlugen je drei Jugendliche aus der Gruppe auf die Männer ein. Drei weitere Jugendliche wollten sich ebenfalls einmischen, ließen dann jedoch davon ab. Anschließend flüchtete die Gruppe, eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei Neu-Ulm in der näheren Umgebung verlief ergebnislos.

Schlägerei am Ludwigsfelder Badesee: Polizei sucht Zeugen

Die neun Täter werden wie folgt beschrieben: alle männlich, mit weißen und blauen Shirts sowie durchweg dunklen, kurzen Sporthosen bekleidet, dunkler Teint und sportliches Erscheinungsbild. Die Jugendlichen und Männer hatten schwarze Umhängetaschen dabei. Drei von ihnen sollen einen Bart getragen haben - einer einen Drei-Tage-Bart, die anderen beiden einen etwas längeren. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)