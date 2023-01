Ludwigsfeld

vor 16 Min.

Zum Tod von Karl Urban: Begeisterter Sportler, verlässlicher Freund

Plus Ohne ihn wären die TSF Ludwigsfeld nicht da, wo sie heute sind, sagt ein Begleiter. Karl Urban, der auch als Leiter der Poststelle bekannt war, ist gestorben.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Er war immer gut gelaunt. Und er war immer da, wenn er gebraucht wurde. So bleibt Karl Urban bei denen in Erinnerung, die ihn gut kannten. Über Jahrzehnte hinweg hat sich Karl Urban bei den TSF Ludwigsfeld engagiert, war erfolgreicher Spieler und einsatzfreudiger Ehrenamtlicher. Auch über die Grenzen des Vereins war Urban bei vielen bekannt. Wie nun bekannt wurde, ist er am 6. Januar im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen