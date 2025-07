Setra stellt neuen Tourbus vor: So luxuriös reisen Stars 

Auch für die hohen Ansprüche der Stars und Sternchen stelle jetzt die Neu-Ulmer Busmarke Setra aus dem Hause Daimler-Truck ein besonderes Fahrzeug vor: Der schwarz-lackierte Bus mit getönten Scheiben für mehr Privatsphäre steht für Vermietungen, Charter- und Shuttleservices oder laut Daimler-Truck-Angaben auch als Tourbus für internationale Stars zur Verfügung.

Eine Kücheneinheit mit einer Vielzahl an Schubfächern sorgt für das leibliche Wohl der Reisegäste im Bus aus Neu-Ulm. Foto: Daimler-Truck

Bus aus Neu-Ulm wurde am Aichelberg aufgemotzt

Das Unternehmen Vip-shuttle.com aus Zell unter Aichelberg krönte damit das 25. Jubiläum mit einem komfortablen Setra Reisebus für ganz besondere Events.

40 Ledersitze im Bus von Daimler-Truck

Der 13,9 Meter lange Bus (Typ S 517 HD) ist mit 40 Ledersitzen ausgestattet, von denen 16 in Vis-à-vis-Variante an vier Tischen angeordnet sind. Das exklusiv ausgestattete Fahrzeug hat eine Kücheneinheit mit Bierzapfanlage, Kaffeevollautomaten mit Milchkühler, Mikrowellengrill/Heißluftofen, Spülmaschine sowie drei Kühlschränke mit Gefrierfach an Bord. Ein spezieller Cateringbehälter hält Speisen während der Fahrten warm. Für Unterhaltung und Information der Gäste aus Wirtschaft,

Für Musik oder Infos sorgt eine Multimedia-Anlage, die Videos auf vier Monitoren überträgt. An jedem Sitzplatz befindet sich ein Lautsprecher. (az)