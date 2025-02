Luxus-Wohnanlage für Senioren hat eröffnet – mit dem neuen Restaurant Heinrichs 161

Zum Richtfest vor eineinhalb Jahren war Drogerieunternehmer Erwin Müller persönlich gekommen. Jetzt wurde sein neues Gebäude am Neu-Ulmer Bahnhof, direkt neben der Glacis-Galerie, eröffnet. Betreiber der Anlage ist die Schönes-Leben-Gruppe, die früher ihren Sitz in Ulm hatte und an ihrem neuen Standort „exklusives Service-Wohnen für Menschen mit besonderen Ansprüchen“ verspricht. Dazu gehört beispielsweise ein umfangreiches Pflegeangebot, aber auch ein öffentlich zugängliches Restaurant, das Heinrichs 161. Das Rundum-Sorglos-Paket für Seniorinnen und Senioren hat seinen Preis, doch die Nachfrage ist da, wie der Betreiber versichert.

