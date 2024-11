Mehrere Männer berauben 19-Jährigen beim Deutschhaus

Am Mittwoch sollen mehrere Männer in Ulm einen 19-Jährigen beraubt haben. Gegen 19.45 Uhr beobachteten Zeugen eine vermeintliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße im Bereich des Parkhauses Deutschhaus.

Die beiden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gingen auf die Gruppe zu. Dabei erkannten sie, wie eine Person ein Messer in der Hand hatte. Als die den Sicherheitsdienst erkannten, flüchteten mehrere Männer in Richtung Bahnhof.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei drei Männer, auf die die Beschreibung zutraf. Als diese die Polizei sahen, flüchteten sie über den Bahnhofsteg in Richtung Schillerstraße. Einer der Männer warf auf seiner Flucht einen Rucksack zur Seite. In der Schillerstraße konnten die Flüchtigen eingeholt werden.

Zwei der Männer, im Alter von 21 und 22 Jahren, konnten festgenommen werden. Die dritte unbekannte Person konnte flüchten. Sie kamen für weitere Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Zwischenzeitlich kam ein 19-Jähriger zum Polizeirevier Ulm-Mitte und teilte mit, dass er von mehreren Männern angegangen wurde und sein Rucksack geraubt wurde. Es handelt sich laut Polizei um den weggeworfenen Rucksack.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)