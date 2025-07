Magische Musik für ganz junge Zuhörer

Wie klingt Magie in der Musik? Ist es das zarte Flüstern einer Celesta, ist es das Wispern von Piccoloflöten? Wie vertont man den Flug einer Hexe auf ihrem Besen oder das Staunen eines Zauberlehrlings? Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm nahm Grundschulkinder unter der musikalischen Leitung von Panagiotis Papadopoulos mit auf eine Klangreise, die Felix Heller (Sänger und Moderator) als „Zauberlehrling“ moderierte.

Die magische Reise beginnt in Mittelerde

Das machte Spaß: Heller ist der schon erwachsene Lehrling, der immer noch darauf wartet, dass der Brief der Schule für Zauberkunst bei ihm eintrifft. Er kommt aber nicht. Stattdessen hält er also Ausschau nach anderen magiebegabten Wesen. Musikalisch startete die Reise in Mittelerde, genauer mit „Gandalf“ aus der Sinfonie Nr. 1 „The Lord of the Rings“ von Johan de Meij. Eine herrlich plastisch-pathetische Heldenfanfare. Die Musiker sind entspannt, lässiger als bei einem „großen“ Konzert. Sie sitzen in privater Kleidung da, tragen bunte Sommerkleidung statt Frack und Kleid. Dirigent Papadopoulos reicht seinen Dirigentenstab ins Publikum. Denn der ist auch magisch, findet „Zauberlehrling“ Heller: „Wenn er den zauberhaften Dirigentenstab hebt, spielen alle Musiker als wären sie eine Einheit. Das ist doch magisch!“ Prompt wanderte der Stab so weit in die gut gefüllten Zuschauerränge hinein, dass Papadopoulos mit den Händen dirigieren musste.

Dunklere Töne bei „Hänsel und Gretel“

Weiter ging es mit Felix Mendelssohn-Batholdys „Titania und Oberon“ aus dem „Sommernachtstraum“. Die Kinder sollten erraten, wie eine fliegende Fee klingt. Das war schwierig. Beim nächsten Versuch mit der Zuckerfee aus Pjotr Tchaikowskys „Nussknacker“ ging das schon einfacher. Da wisperte die Fee auf der Celesta. Ein amüsantes Zauber-Stück ist natürlich Paul Dukas‘ „Zauberlehrling“, ein Klassiker, in dem ein verzauberter Besen macht, was er will; der Lehrling muss zerknirscht die Hilfe seines Meisters erbitten, um dem Zauber ein Ende zu machen. Das lebendige Stück kam gut an, ebenso der „Hexenritt“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“, der hier und da schon im Bass dunklere Töne anschlägt.

Vollends magisch wurde es natürlich mit der schon fest in Konzertsälen eingebuchten Filmmusik zu „Harry Potter“ aus der Feder von John Williams. In feinen Arrangements, die auch mal kammermusikalisch sanfte Töne hören lassen, entführte das Orchester in die magische Welt von Hogwarts. Die Ulmer Philharmoniker hatten hörbar Freude an dieser verspielten Musik, da erklang die ganze Magie von Hollywood auf der Bühne des großen Hauses. Und die Harry-Potter-Musik war es dann auch, die den zwischenzeitlich etwas unruhigen jungen Zuhörern wieder Sitzfleisch gab. Der Applaus für Orchester und Erzähler für dieses gelungene Konzert war laut und herzlich. Die Heimreise mussten die jungen Zuhörer natürlich ganz profan mit Bus und Bahn antreten – nicht mit Zauberbesen und Zauberstab.