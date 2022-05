Polizei-Bilanz zum 1. Mai: Freinacht war dieses Jahr noch ruhiger als 2021

Die Polizei hatte diesmal weniger zu tun als noch vor einem Jahr. Allerdings blieb sie dennoch nicht gänzlich beschäftigungslos.

Das Wort Freinacht hat ja jede Menge mit Freiheit zu tun. Jetzt, da so ziemlich alle Corona-Beschränkungen gefallen sind und auch wieder Maifeiern möglich waren, hätte man vermuten können, dass auch in der Freinacht wieder mehr los gewesen wäre. War es aber nach einer ersten Bilanz der Polizei nicht.

Polizei mit der Freinacht weitgehend zufrieden

Grundsätzlich zeigten sich die Ordnungshüter weitgehend zufrieden, denn das Polizeipräsidium Kempten meldete am Sonntag lediglich 78 Einsätze, vor einem Jahr waren es noch 100. Rund ein Drittel davon entfiel auf die üblichen Ruhestörungen. So erwähnt die Polizei etwa ein Gartenfest in Vöhringen, bei dem es lauter zuging, als die Nachbarschaft ertrug. Obwohl eine Streife die Feiernden dazu verdonnerte, ruhiger zu sein, hielten die sich nicht daran. Deshalb setzt es nun eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Allerdings gehen bei den Polizeidienststellen erfahrungsgemäß später noch Meldungen ein, da viele Leute erst dann feststellen, dass nun doch beispielsweise Gartenmöbel fehlten. In Unterroth war eine „Versammlung“ von Gartenmöbeln, Gartenschmuck und sonstigem Zubehör wieder einmal auf der Verkehrsinsel am Kreisverkehr der Staatsstraße 2020 zu finden, und beim Dorfbrunnen auf dem Platz des früheren Gasthofs „Löwen“ war – ebenfalls mit „verzogenen“ Gartenmöbeln – ein „Café am Dorfplatz“ eröffnet worden.

Betrunken in der Freinacht

Erwartungsgemäß waren auch wieder etliche Menschen unterwegs, bei denen der Alkoholgehalt im Blut nicht zu den gesetzlichen Vorschriften passen wollte. So zog die Polizei beispielsweise in Neu-Ulm einen 34-jährigen Autofahrer gegen 02:50 Uhr aus dem Verkehr: Der Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Der daraufhin fälligen Blutprobe in den Räumen der Inspektion widersetzte sich der 34-Jährige verbal und körperlich, weshalb die Beamten den Mann fixierten. Weil er so stark betrunken und zudem aggressiv war, wurde er zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle gebracht. Bei seiner Entlassung filmte der Mann alles mit dem Smartphone und nahm dabei auch die Gespräche auf, weshalb die Beamten das Gerät beschlagnahmten.

Die Polizei meldete unter dem Strich: Keine größeren Fälle von Vandalismus. Ähnlich verhielt es sich auch jenseits der Landesgrenze in Baden-Württemberg. Das Polizeipräsidium Ulm zog eine "bedingt positive Bilanz". Neben ein paar Ruhestörungen waren die Beamten mit den üblichen Maischerzen wie ausgerolltem Toilettenpapier und versprühtem Rasierschaum konfrontiert. Es wurden zwar auch einige Maibäume umgesägt, allerdings nicht in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. (AZ, wis)

Lesen Sie dazu auch