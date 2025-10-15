Manfred Spitzer erklärt, wie KI unser Leben verändert – sei es in der Medizin oder beim Bierbrauen

KI durchdringt mittlerweile viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens. In der Medizin nimmt ihr Einfluss besonders stark zu: „Das Feld ist explodiert“, sagte der Psychiater und Bestsellerautor („Digitale Demenz“, „Einsamkeit“) Professor Manfred Spitzer bei einem Vortrag in der Curamed Tagesklinik in Neu-Ulm. „Die gesamte Medizin ist voll mit KI.“ Wobei die Abkürzung seiner Auffassung nach eher für „Künstliche Intuition“ statt für „Künstliche Intelligenz“ stehen müsste. Denn: „Die KI zeigt Sachen, von denen man oft nicht weiß, wie sie darauf kommt.“

Professor Manfred Spitzer erklärt in Neu-Ulm den wachsenden Einfluss von KI auf unser Leben

Wie rasant sich die KI entwickelt und welche Chancen und Risiken dies birgt, darüber sprach Spitzer anlässlich eines Tags der offenen Klinik bei Curamed. Sein langjähriger Kollege am Ulmer Universitätsklinikum, Professor Carlos Schönfeldt-Lecuona, ist seit Kurzem Chefarzt der Tagesklinik für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie in Neu-Ulm. Spitzer war Ehrengast und hielt einen ebenso spannenden wie unterhaltsamen Vortrag mit einer Fülle von Fakten und einigen Anekdoten.

Er spannte einen Bogen vom 1966 von KI-Pionier Joseph Weizenbaum in den USA entwickelten Computerprogramm „Eliza“ bis zu den lernenden neuronalen Netzen von heute, also ChatGPT und anderen Chatbots. Dass die KI dem Menschen in manchen Feldern bereits haushoch überlegen ist, zeigte Spitzer an einem Beispiel. Chemiker auf der ganzen Welt hätten 50 Jahre gebraucht, um die komplizierte Struktur von Proteinen darzustellen und hätten dies auch nur teilweise geschafft. Ein neuronales Netzwerk dagegen habe innerhalb von vier Jahren 217 Millionen Proteine falten können – alle, die es auf der Welt gibt, und das innerhalb von vier Jahren. „Das ist die Geschwindigkeit von KI.“

Die Einsatzmöglichkeiten sind enorm vielfältig. KI sei beispielsweise in der Lage, Keilschrift auf Tausende Jahre alten Tontafeln zu entziffern, was nur wenige Experten auf der Welt könnten. KI helfe aber auch, zu verstehen, wie der Geruchssinn funktioniert: „Wenn Sie das wissen, können Sie mithilfe von KI besseres Bier brauen“, erläuterte der Neurowissenschaftler. Gleiches gelte für die Herstellung von Kaffee.

Mehr als 1000 Krankheiten ließen sich mittlerweile durch Künstliche Intelligenz besser voraussagen als früher. Eingesetzt wird sie etwa bei der Diagnostik von Hautkrebs. Mit weitreichenden Folgen für den Berufsstand, wie Spitzer darlegte: „Sie brauchen für die Flecken nur noch halb so viele Dermatologen.“ KI könne den Menschen also Arbeit abnehmen und diese besser und schneller machen.

Icon vergrößern Der Hirnforscher Manfred Spitzer erläuterte, wie rasant sich KI weiterentwickelt. Foto: Özlem Yilmazer, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Hirnforscher Manfred Spitzer erläuterte, wie rasant sich KI weiterentwickelt. Foto: Özlem Yilmazer, dpa (Archivbild)

Sie berge aber auch Gefahren, wenn sie beispielsweise von Kriminellen benutzt werde. Deshalb müsse der Einsatz von KI kontrolliert und reguliert werden. Es bestehe zudem die Gefahr von Diskriminierung durch beschränktes Lernen der Programme. Wenn Rechner zum Beispiel nur mit Datensätzen von hellhäutigen Menschen gefüttert würden, um die Gefährlichkeit von Muttermalen vorherzusagen, seien dunkelhäutige Menschen klar benachteiligt. Auch dies gelte es zu berücksichtigen.

Vom Einsatz von KI an Schulen hält der Ulmer Psychiater und Wissenschaftler gar nichts

Und der Einsatz von KI an Schulen? Dazu hat Manfred Spitzer eine klare Meinung: „Die dümmste Idee, die es gibt.“ Der Professor berief sich auf eine Studie des MIT in Boston, bei der Probanden einen Aufsatz schreiben sollten und dafür in drei Gruppen eingeteilt wurden: Eine nutzte ChatGPT, eine Google und die dritte blieb „brain only“, verließ sich also nur auf eigenes Nachdenken. Die Arbeiten der Teilnehmenden, die Künstliche Intelligenz nutzten, seien oberflächlicher, weniger gut geschrieben und weniger kreativ gewesen. Spitzer folgerte: „Je mehr man mit KI herummacht, desto mehr gewöhnt man sich kritisches Denken ab. Je jünger die sind, desto mehr.“