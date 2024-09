Mann mit gefälschtem Führerschein erwischt

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Zum Baggersee in Senden von der Polizei kontrolliert worden. Hierbei stellten die Beamten der Polizeistation Senden fest, dass der Führerschein des Mannes nicht nur ungültig ist, sondern auch Fälschungsmerkmale vorliegen.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung eingeleitet