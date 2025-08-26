Von Mitarbeiter erwischt: Mann versucht, Elektroartikel im Wert von 750 Euro zu stehlen

Beim Diebstahl von Elektronikartikeln ist ein 34-Jähriger am Montagmittag in Neu-Ulm erwischt worden. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Elektronikmarkts wurde auf den Mann wegen dessen auffälligen Verhaltens aufmerksam. Laut Polizei packte der 34-Jährige mehrere Elektronikartikel, darunter eine Speicherkarte, Kopfhörer, ein Ladekabel und einen USB-Stick teils in seinen Rucksack und trug weitere offen in den Händen. Anschließend versuchte er, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren im Gesamtwert von rund 750 Euro zu bezahlen.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls

Der Sicherheitsdienst sprach den Mann an und begleitete ihn in ein Büro des Marktes. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien des Tatverdächtigen fest und führte eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)