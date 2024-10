Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Dreister Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Passanten haben am Montagnachmittag einen zunächst unbekannten Täter beobachtet, der im Neu-Ulmer Stadtgebiet versuchte, die Türen geparkter Autos in der Gartenstraße zu öffnen. An einem Fahrzeug gelang ihm das auch. Allerdings überraschte ihn ein Mann auf dem Fahrersitz, woraufhin der Täter floh.

Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm den Täter noch vor Ort fest. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten seine Wohnung nach weiteren Beweismitteln. Ob dem Täter weitere Taten nachgewiesen werden können, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.