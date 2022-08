Stellenabbau: SPD fordert mehr Engagement der Regierung für Evobus

Nicht nur in Neu-Ulm, auch in Mannheim droht bei Evobus ein Verlust von Hunderten Stellen. Das ruft jetzt die SPD auf den Plan.

In einer industriell geprägten Großstadt wie Mannheim täte ein Verlust von 1000 Stellen beim Bushersteller Evobus sehr weh. Entsprechende Verlagerungspläne von Daimler Truck rufen die SPD auf den Plan. Auch in Neu-Ulm droht Hunderte Stellen verloren zugehen.

Rund zwei Monate nach der Ankündigung von Daimler Truck, einen Teil der Bus-Produktion von Mannheim in die Tschechische Republik zu verlagern, mahnt die SPD mehr Engagement von Grün-Schwarz an. "Die Landesregierung muss ihr politisches Gewicht in die Waagschale werfen, um den Job-Kahlschlag zu verhindern", sagte der SPD-Wirtschaftsexperte und Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weirauch. Es gehe schließlich um 1000 Industrie-Arbeitsplätze im Rohbau von Evobus.

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm, dpa (Symbolbild)

Weirauch sagte weiter: "Die öffentliche Hand muss bei Vergaben den zur Verfügung stehenden Rechtsrahmen voll ausschöpfen und dabei stärker soziale und beschäftigungspolitische Aspekte berücksichtigen." Zu oft bekomme einfach das günstigste Angebot den Zuschlag. Er kritisierte, dass das landeseigene Verkehrsunternehmen SWEG zuletzt immer mehr Busse aus dem Ausland gekauft habe.

Bei europaweiten Ausschreibungen spielen Standortkriterien kaum eine Rolle

2022 hatten laut Ministerium die Unternehmen Solaris (Polen) und Iveco (Italien) den Zuschlag für neun Fahrzeuge für die landeseigene SWEG erhalten. Evobus ging leer aus. Das Ressort von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) erläuterte, bei europaweiten Ausschreibungen spielten Standortkriterien kaum eine Rolle. Die Angebote von Solaris und Iveco seien günstiger gewesen.

SPD-Fraktionsvize Stefan Fulst-Blei bemängelte, Hoffmeister-Kraut sei zu passiv. Sie dürfe nicht nur darauf warten, dass das Unternehmen auf sie zukomme. Diese verwies auf ein für den Herbst anvisiertes Gespräch mit Geschäftsführung und Betriebsrat.

Lesen Sie dazu auch

Auch in Neu-Ulm gibt es einen großen Evobus-Standort mit circa 3600 Beschäftigten. Bis zu 600 Stellen könnten beim hier wegfallen – zusätzlich zu den rund 500, die bereits gestrichen worden sind. Bei den Verhandlungen, die die IG Metall und Betriebsrat mit dem Management führen, geht es aber nicht um reine Personalzahlen. "Es geht um viel mehr", sagte jüngst Michael Braun, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ulm, im Gespräch mit unserer Redaktion. (dpa/AZ)