Trauer um Laura Dahlmeier: Ulmer Extrembergsteiger Marc Grün über die Gefahren im Karakorum-Gebirge

Die Berge waren ihre Welt. Auf den höchsten Gipfeln der Erde hat sie sich frei und glücklich gefühlt. Jetzt ist ihr ausgerechnet ihre große Leidenschaft zum Verhängnis geworden. Die frühere Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier ist Anfang der Woche beim Klettern in Pakistan durch einen Steinschlag tödlich verunglückt. Nicht nur in ihrem Heimatort Garmisch ist die Trauer groß, viele Weggefährten verabschieden sich mit emotionalen Worten in den sozialen Netzwerken von der 31-Jährigen. Auch der Ulmer Extrembergsteiger Marc Grün ist schockiert. „Das ist eine schlimme Sache“, sagt er. Immer wieder drehen sich seine Gedanken dieser Tage um das Unglück, denn der 46-Jährige war bis vor Kurzem selbst noch im Karakorum unterwegs. Einem Hochgebirge, das sich über Pakistan, Indien und China erstreckt. Auf seiner fast sechswöchigen Expedition ist er auch am Laila Peak vorbeigekommen, dem 6.096 Meter hohen Berg, an dem Dahlmeier ums Leben kam.

