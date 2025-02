Ulmer Club-Chef will für die CDU in den Landtag

Mario Schneider, Ulmer Stadtrat für die CDU, will 2026 in den Stuttgarter Landtag einziehen. Er möchte, so teilt er seinen Parteifreunden mit, das Direktmandat für Ulm und den Alb-Donau-Kreis „wieder zurückholen und damit eine starke Stimme in Stuttgart zu haben“. Seit 2016 stellen die Grünen den direkten Vertreter aus dem Wahlkreis 64 in der Landeshauptstadt.

Mario Schneider betreibt eine Marketingagentur und führte seit den Nuller-Jahren den Ulmer Club Theatro. 2023 eröffnete er die Discothek „Eins tiefer“, das ehemalige „Yellow“, in der Pfauengasse. Seit Sommer 2024 sitzt Schneider für die CDU im Ulmer Gemeinderat. 2019 hatte es als Kandidat der Freien Wähler nicht für einen Platz am Ratstisch gereicht.

Agenda: Gegen Bürokratie und für mehr Sicherheit in Innenstädten

Schneider ist in Ulm geboren und aufgewachsen. In Stuttgart möchte er seine Berufs- und Lebenserfahrung als Unternehmer und Familienvater in die Waagschale werfen. In einem Schreiben an die CDU-Mitglieder skizziert er den „Bürokratie-Burnout“ als einen Schwerpunkt, an dem er nach der Wahl ansetzen will. „Der anwachsende Papierkram verschlingt enorme Ressourcen und hemmt damit Innovation und wirtschaftliches Wachstum“, formuliert er. „Statt Bevormundung“ wolle er „Eigenverantwortung und Leistung in den Mittelpunkt rücken“. Das dreigliedrige Schulsystem müsse zurück an die Spitze, berufliche und akademische Ausbildung gleichwertig sein. Um sozialen Zusammenhalt und Sicherheit in den Innenstädten will sich Mario Schneider auch kümmern. Der baden-württembergische Landtag wird im Frühjahr 2026 gewählt. Die CDU im Wahlkreis kürt ihren Direktkandidaten am 14. März. Bei den Wahlen 2021 und 2016 war Rechtsanwalt Thomas Kienle für die CDU in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis ins Rennen gegangen. Er unterlag jeweils den Direktkandidaten der Grünen.

Ob Thomas Kienle erneut kandidiert und es bei der Delegiertenversammlung in Ermingen zur Kampfabstimmung zwischen ihm und dem Gastronomen Mario Schneider kommt, ist noch ungewiss. Kienle will sich bisher nicht zu einer möglichen dritten Kandidatur äußern.