Wenige Tage nach dem AfD-Landesparteitag in Ulm kündigt der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner an, für einen Vortrag in die Donaustadt zu kommen. Per E-Mail kann man sich für die Veranstaltung am Freitagabend anmelden – wo Sellner den Vortrag hält, wird allerdings nicht verraten.

