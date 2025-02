Brand in Werkstatt: Über 100 Motorräder beschädigt - Feuer verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand in einer Motorradwerkstatt im Kreis Biberach sind deutlich mehr als 100 Motorräder beschädigt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 1,5 Millionen Euro. Neben der Werkstatt war auch der Ausstellungsraum des Gebäudes im Ort Maselheim aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr an der Werkstatt eintraf, soll das Gebäude bereits komplett in Vollbrand gestanden haben.

