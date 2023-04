B30 wegen toten Dachs gesperrt: Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Die Polizei sperrt wegen eines toten Dachses auf der B30 einen Fahrstreifen. Im stockenden Verkehr kommt es zu einem Unfall.

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der B30 bei Maselheim sind drei Autos beschädigt worden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Fahrstreifen der Bundesstreifen gegen 7.10 Uhr in Richtung Biberach gesperrt. Kurz vor der Anschlussstelle Biberach Nord sei ein totes Tier auf dem linken Fahrstreifen gelegen. Ein 19-Jähriger habe deshalb bremste seinen Audi abgebremst. Vor dem Audifahrer stand schon ein 22-Jähriger mit seinem schwarzen Hyundai.

Dass die beiden Fahrzeuge standen, bemerkte wohl ein 23-Jähriger zu spät. Der fuhr mit seinem blauen Hyundi auf den Audi auf. Und der wurde durch den Aufprall auf den davorstehenden Hyundai geschoben.

Bis auf den Dachs wurde bei dem Unfall niemand verletzt oder getötet, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Den Sachschaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf rund 7500 Euro. (AZ)