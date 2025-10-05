Reiter stürzt vom Pferd: Ein Rettungshubschrauber fliegt den 54-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus

Gegen 16.11 Uhr wurde die Polizei am Samstag auf die Kreisstraße zwischen Äpfingen und Baltringen gerufen. Dort wurde ein 54-Jähriger auf dem Radweg neben der Kreisstraße liegend schwer verletzt vorgefunden. Ersthelfer waren schon vor Ort.

Ermittlungen ergaben, dass der 54-Jährige mit zwei Pferden unterwegs war. Eines wurde von ihm geritten und das zweite führte er mit sich. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Reiter vom Pferd und verletzte sich dabei schwer. Die Pferde konnten zum Glück kurze Zeit später unverletzt eingefangen werden.

Der 54-Jährige wurde mit einem Hubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt und nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 07392/9630320 entgegen. (AZ)