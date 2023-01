Spektakulärer Unfall: Autokran kippt um und landet auf dem Dach

Ein 27-Jähriger ist mit dem Autokran offenbar alleinbeteiligt in den Grünstreifen gekommen. Das große Gefährt kippte um und landete auf dem Dach.

Ein Autokran ist am Donnerstagmorgen bei Maselheim im Kreis Biberach umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 27 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Mann fuhr demnach gegen 8.30 Uhr mit dem Autokran auf der L280 von Heggbach in Richtung Maselheim. Kurz vor Maselheim kam er wohl alleinbeteiligt nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend kippte der Kran um und landete auf dem Dach in der Dürnau.

Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in eine Klinik. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe. Schweres Bergungsgerät wurde zur Bergung für den Autokran angefordert. Die aufwendigen Bergungsmaßnahmen dauerten gegen 11 Uhr noch an.

Die Straßenmeisterei richtete für die Dauer der Bergung eine Umleitung ein. Die Verkehrspolizei Laupheim will nun ermitteln, wie es genau zu dem Unfall kam. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. (AZ)