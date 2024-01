Unfall endet tödlich: Kind (7) stirbt Tage später im Krankenhaus

Nach einem Unfall kämpfte ein sieben Jahr alter Junge mehrere Tage um sein Leben. Nun ist er gestorben. Ein 21-Jähriger hatte das Kind wohl nicht gesehen.

Ein Siebenjähriger ist bei einem Unfall am vergangenen Donnerstag bei Maselheim im Kreis Biberach lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Dort ist er nun am Dienstag gestorben, die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der Unfall hatte sich gegen 18 Uhr ereignet. Ein 21-jährige Fahrer eines Ford war nach Polizeiangaben von Laupertshausen in Richtung Maselheim unterwegs. Der Siebenjährige überquerte die Laupertshauser Straße im Bereich der Mehrzweckhalle/Gartenstraße.

Der Autofahrer erkannte das die Straße von links nach rechts überquerende Kind nicht und erfasste es frontal. Durch den Aufprall wurde der Siebenjährige mehrere Meter weg geschleudert. Rettungskräfte brachten den Jungen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort erlag er nun am Dienstag seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete ein Gutachten an. Der VW wurde beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (AZ)