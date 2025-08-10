Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Massive Sachbeschädigung in Neu-Ulm: 10.000 Euro Schaden an Pkw in der Wilhelmstraße

Neu-Ulm

10.000 Euro Schaden: Lack und Scheibe von Auto beschädigt

Wer hat sich an dem geparkten Wagen in der Wilhelmstraße in Neu-Ulm zu schaffen gemacht? Das Fahrzeug ist massiv beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Die Scheiben und der Lack eines Autos in Neu-Ulm wurden beschädigt.
    Die Scheiben und der Lack eines Autos in Neu-Ulm wurden beschädigt. Foto: Marcel Kusch, dpa (Symbolbild)

    Das Auto eines 52 Jahre alten Mannes ist massiv beschädigt worden: Die Polizei schätzt die Kosten auf rund 10.000 Euro. Am Freitag meldete der Besitzer der Polizei, dass Scheiben und Lack seines Fahrzeugs beschädigt worden sind.

    Seinen Wagen hatte er bereits am Donnerstagabend ordnungsgemäß in der Wilhelmstraße abgestellt. Mögliche Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon: 0731/80130) zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden