10.000 Euro Schaden: Lack und Scheibe von Auto beschädigt

Das Auto eines 52 Jahre alten Mannes ist massiv beschädigt worden: Die Polizei schätzt die Kosten auf rund 10.000 Euro. Am Freitag meldete der Besitzer der Polizei, dass Scheiben und Lack seines Fahrzeugs beschädigt worden sind.

Seinen Wagen hatte er bereits am Donnerstagabend ordnungsgemäß in der Wilhelmstraße abgestellt. Mögliche Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon: 0731/80130) zu melden. (AZ)