Mehr Platz für Holzheimer Kinder: Fertigstellung der Kita-Pusteblume ist nahe

Der Kindergarten „Pusteblume“ in Holzheim besteht in seiner heutigen Form seit 2007. Zuvor wurden die Kinder im Holzheimer Rathaus betreut, aber der Platz wurde knapp. Deswegen zog der Kindergarten an seinen aktuellen Standort, in die Schulstraße 32. Keine zwanzig Jahre später steht die Gemeinde vor demselben Problem: zu wenig Platz für zu viele Kinder. Das soll sich ändern, entschied der Gemeinderat schon Ende 2019 und plante eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes. Die Bauarbeiten starteten vier Jahre später, im Dezember 2023. Nun ist der Abschluss des Bauvorhabens in Sicht.

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis