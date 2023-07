Polizei findet 30 Kilo Kokain bei Kontrollen auf A7

Auf der A7 finden Polizisten innerhalb kurzer Zeit mehrere Drogenpakete. Die Fahrer haben insgesamt 30 Kilo Kokain dabei. Nun sitzen beide in Untersuchungshaft.

Einen doppelten Fahndungserfolg, so bezeichnet es die Grenzpolizei Pfronten, hat es im Juli auf der A7 gegeben. Hier fanden die Beamten in zwei Fahrzeugen bei Memmingen und Dietmannsried insgesamt 30 Kilo Kokain. Ein Ermittlungsrichter erließ in beiden Fällen Untersuchungshaft für die Fahrer.

Kokain-Funde auf A7: Polizei stellt 30 Kilo Drogen sicher

Am 15. Juli fanden die Polizisten bei einer regulären Verkehrskontrolle eines VW Touran bei Memmingen Drogenpakete mit einem Gewicht 19 Kilogramm. Es waren insgesamt 19 Pakete mit jeweils einem Kilogramm. Ein Stofftest ergab: Es ist Kokain. Etwa eine Woche später, am 23. Juli, wurden die Beamten erneut auf der A7 fündig. Ein Auto, das auf dem Rastplatz "Allgäuer Tor" bei Dietmannsried stand, hatte 11 Kilo Kokain geladen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen und Kempten leiten die Ermittlungen gegen die Fahrer, die aktuell in Untersuchungshaft sitzen. Weitere Angaben zur Identität der Fahrer machte die Polizei zunächst nicht.

Immer wieder Drogenfunde im Allgäu: 2023 fast 200 Kilo Kokain

Die Drogenfunde reihen sich ein in eine steigende Zahl von Kokain-Sicherstellungen in der Region im laufenden Jahr. Bis Mitte Juni hatten Ermittler nach LKA-Angaben im Südwesten des Freistaats schon rund 200 Kilogramm Kokain gefunden. Warum genau im Allgäu immer wieder Kokain gefunden wird und wohin es eigentlich soll? Ein Drogenfahnder hat es unserer Redaktion erklärt. (AZ mit dpa)