Memmingen/Neu-Ulm

vor 18 Min.

Geld eingetrieben mit massiven Drohungen? Gangsterpärchen vor Gericht

Plus Ein Paar fuhr zum Geld eintreiben von Neu-Ulm in die Schweiz. Beim Prozess am Landgericht Memmingen berichtet ihr Opfer, wie es über ein Brückengeländer gehängt wurde.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es war ein bisschen wie bei Bonnie und Clyde: Mit dem Auto machte sich ein junges Pärchen plus ein Begleiter auf den Weg, um auf brutale Art und Weise Geldschulden einzutreiben. Von möglicher Gangsterromantik will der Mann, dem sie in der Schweiz einen unangenehmen Besuch abgestattet hatten, wohl eher nichts wissen. Im Prozess am Landgericht Memmingen berichtete der 37-Jährige von heftigen Drohungen.

Gangster stellen Ultimatum: Entweder der Mann zahlt oder er landet vor dem Zug

Er habe geschlafen, plötzlich standen zwei Männer – der 23-jährige Angeklagte und der Begleiter – vor seinem Bett. Mit einem Faustschlag ins Gesicht und einem Tritt gegen das Knie hätten sie ihn geweckt, berichtet der 37-Jährige, der in St. Gallen lebt. Er solle mitkommen und endlich seine Schulden begleichen. Sie packten ihn in das Auto, erster Halt soll auf einer Brücke über Bahngleisen gewesen sein. Dort hätten ihm die Männer ein Ultimatum gestellt, während sie ihn über das Geländer drückten: Er habe fünf Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob er bezahle oder gegen einen Zug klatschen werde. Außerdem hätten sie einen Seitenschneider an seinen Fingern angesetzt und gedroht, diese abzuschneiden, wenn er das Geld nicht rausrücke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen