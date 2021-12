Memmingen/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Kind in die Türkei verschleppt: Prozess muss neu verhandelt werden

Plus Ein Vater hat sein eigenes Kind in die Türkei verschleppt. Doch das Landgericht hebt das Neu-Ulmer Urteil gegen den Mann auf. Der bleibt in Haft.

Von Karl Pagany

Das im April 2021 vom Neu-Ulmer Amtsgericht gefällte Urteil wegen Entziehung eines damals siebenjährigen Kindes durch den damals 33-jährigen Vater hat das Landgericht in Memmingen aufgehoben. Das Urteil sei nicht unter Berücksichtigung aller notwendigen Tatsachen des Tathergangs und der Belange des Kindes zustande gekommen, so das Landgericht.

